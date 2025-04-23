Фактически рынок уже начал работу, но пока открыт только один павильон — с сантехникой: краны, унитазы, душевые лейки, трубы, уголки.
«Пока покупателей немного — в основном, постоянные. Мы работали с ними ещё раньше, в другом месте», — рассказал продавец.
Собственники обещают широкий ассортимент: ламинат, плитка, двери, краска, крепёж, электрика и другое. Несколько точек переедут из Брехово.
«Почти всё уже готово, сейчас арендаторы завершают отделку. Надеемся открыться к 1 мая», — рассказал один из собственников.
Время работы с 8 до 20 часов. Заезд на рынок — при движении от круговой развязки Кутузовского шоссе и Георгиевского проспекта в сторону старого моста.
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