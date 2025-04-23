Фактически рынок уже начал работу, но пока открыт только один павильон — с сантехникой: краны, унитазы, душевые лейки, трубы, уголки.

«Пока покупателей немного — в основном, постоянные. Мы работали с ними ещё раньше, в другом месте», — рассказал продавец.