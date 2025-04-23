«В нашей стране не было ни одной семьи, кого не коснулась бы та страшная война. Вечная память погибшим и вечная благодарность всем, кто подарил будущее нам с вами», — звучит голос актрисы Юлии Меньшовой. Звучат также поздравления от певца Леонида Агутина, актера и режиссера Владимира Машкова и других.
Не все пассажиры оценили инициативу одинаково. Одни говорят — «правильно, что помнят», другие — «слишком шумно и никто не слушает»:
«Я отношусь очень положительно. Приятно слышать по пути, что помнят о подвигах героев. Классно, что так придумали», — говорит Татьяна.
«Мне кажется, это просто формальность. К тому же тут очень шумно — почти ничего не слышно. Все спешат к электричке», — считает прохожий.
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