Дунькин пруд в 12-м микрорайоне очистят от ила и благоустроят берег 23.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Уютный пруд между корпусом 1207 и лесопарком в его нынешнем виде построен в 1986 году и давно нуждается в ремонте. Береговая линия осыпается, местами разрушена и накренились. Причина — износ, а также ошибки в конструкции (недостаточная длина свай). Нет ограждений.

Пруд загрязнён — на дне скопилось много ила. Кроме того, пруд периодически протекает. При этом прудом активно пользуются местные жители: рядом дорожки, детская площадка, освещение, и всё это нуждается в сохранении.

Поэтому «Мосводосток», который отвечает за пруд проведет его капитальный ремонт. Запланировано:

  • откачка воды и удаление ила
  • гидроизоляция (средняя глубина сейчас — 1,2 м)
  • ремонт водовыпуска
  • восстановление береговой линии из лиственницы
  • создание биоплато с водной растительностью
  • пологие спуски для уток
  • ремонт дорожки вокруг пруда
  • установка ограждений

Подрядчика выберут в мае. Работы займут около пяти месяцев. Стоимость проекта пока не раскрывается: «Мосводосток» обычно делит такие проекты на этапы. На подготовку и земляные работы уже выделено 89 млн рублей.

Жители подтверждают, что вода в пруду грязная, берега обрушиваются, но место всё равно пользуется популярностью — рядом лес, скамейки и детская площадка.

Также обращают внимание на новые неудобные лавочки: «Раньше лавочки были удобнее, как те, что сейчас на детской площадке. Эти как-то быстро ломаются», — рассказал отдыхающий рядом с прудом Иван Сергеевич.

Ещё одно пожелание жителей — зоны отдыха с навесами. В тёплую погоду здесь практически негде спрятаться от солнца. «Лавочки в теньке занимают сразу, их всего пару штук. Было бы хорошо, если где-то сделают крышу, ведь некоторым людям совсем нельзя бывать на солнце», — рассказала Анна.

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