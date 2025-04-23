Подрядчика выберут в мае. Работы займут около пяти месяцев. Стоимость проекта пока не раскрывается: «Мосводосток» обычно делит такие проекты на этапы. На подготовку и земляные работы уже выделено 89 млн рублей.

Жители подтверждают, что вода в пруду грязная, берега обрушиваются, но место всё равно пользуется популярностью — рядом лес, скамейки и детская площадка.

Также обращают внимание на новые неудобные лавочки: «Раньше лавочки были удобнее, как те, что сейчас на детской площадке. Эти как-то быстро ломаются», — рассказал отдыхающий рядом с прудом Иван Сергеевич.

Ещё одно пожелание жителей — зоны отдыха с навесами. В тёплую погоду здесь практически негде спрятаться от солнца. «Лавочки в теньке занимают сразу, их всего пару штук. Было бы хорошо, если где-то сделают крышу, ведь некоторым людям совсем нельзя бывать на солнце», — рассказала Анна.