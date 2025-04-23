Уютный пруд между корпусом 1207 и лесопарком в его нынешнем виде построен в 1986 году и давно нуждается в ремонте. Береговая линия осыпается, местами разрушена и накренились. Причина — износ, а также ошибки в конструкции (недостаточная длина свай). Нет ограждений.
Пруд загрязнён — на дне скопилось много ила. Кроме того, пруд периодически протекает. При этом прудом активно пользуются местные жители: рядом дорожки, детская площадка, освещение, и всё это нуждается в сохранении.
Поэтому «Мосводосток», который отвечает за пруд проведет его капитальный ремонт. Запланировано:
- откачка воды и удаление ила
- гидроизоляция (средняя глубина сейчас — 1,2 м)
- ремонт водовыпуска
- восстановление береговой линии из лиственницы
- создание биоплато с водной растительностью
- пологие спуски для уток
- ремонт дорожки вокруг пруда
- установка ограждений
Подрядчика выберут в мае. Работы займут около пяти месяцев. Стоимость проекта пока не раскрывается: «Мосводосток» обычно делит такие проекты на этапы. На подготовку и земляные работы уже выделено 89 млн рублей.
Жители подтверждают, что вода в пруду грязная, берега обрушиваются, но место всё равно пользуется популярностью — рядом лес, скамейки и детская площадка.
Также обращают внимание на новые неудобные лавочки: «Раньше лавочки были удобнее, как те, что сейчас на детской площадке. Эти как-то быстро ломаются», — рассказал отдыхающий рядом с прудом Иван Сергеевич.
Ещё одно пожелание жителей — зоны отдыха с навесами. В тёплую погоду здесь практически негде спрятаться от солнца. «Лавочки в теньке занимают сразу, их всего пару штук. Было бы хорошо, если где-то сделают крышу, ведь некоторым людям совсем нельзя бывать на солнце», — рассказала Анна.