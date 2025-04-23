Всего в этом году в Зеленограде должно заработать 46 летних веранд. Если заметите новую — сообщите и пришлите фото в комментарии!

Условия размещения летних веранд с каждым годом становятся проще. С 2023-го их можно не демонтировать на зиму, с 2024-го — работать зимой, если не мешают уборке снега. А в 2025-м отменили обязательный проект для простых веранд с зонтами и столами у стен кафе.