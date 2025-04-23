Корреспондент «Зеленоград.ру» сфотографировал несколько веранд, которые уже начали работу:
- Центральная площадь: открылись веранды Arvo и ДК41 (работает с четверга по воскресенье)
- Площадь Юности: сразу пять заведений — Rostics, Brunch Time, Mill, «Колбасофф» и Pivaldi на балконе
- Крюковская площадь: заработала летняя площадка фудмола «Станция»
Всего в этом году в Зеленограде должно заработать 46 летних веранд. Если заметите новую — сообщите и пришлите фото в комментарии!
Условия размещения летних веранд с каждым годом становятся проще. С 2023-го их можно не демонтировать на зиму, с 2024-го — работать зимой, если не мешают уборке снега. А в 2025-м отменили обязательный проект для простых веранд с зонтами и столами у стен кафе.
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