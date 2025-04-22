«И выезд из Зеленограда, и выезд от М-11 — а это связка двух федеральных трасс — сделаны отвратительно, — объясняет специалист Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Мухортиков. — Сейчас водитель не видит поток по выделенной полосе в зеркало — приходится полностью останавливаться, чтобы выехать без нарушений. При огромной ширине всей дороги, скорости и важности этих выездов — считаю полным бредом и абсурдом».

Разметку уже пытались изменить, но получилось только хуже — «полная чехарда со съездами», как выразился специалист.

Для исправления предлагается изменить разметку: сохранить разделение на основную магистраль и дублёр, при этом на дублёре убрать лишнюю выездную полосу, которая сейчас только мешает. Вместо этого оборудовать выезды с дублёра на основную дорогу через первую полосу — с нормальными зонами разгона и возможностью безопасно перестраиваться. Всю схему движения будут проектировать по действующим стандартам для дорог с разрешённой скоростью 90 км/ч.

Также, возможно, учтут предложения водителей: