Некоторые покрышки — свежие, другие, судя по виду, — пролежали здесь не один месяц и начали врастать в землю. Возможно, как и другой мусор в лесопарке, их могут объявить частью охраняемого ландшафта.

Но шутки шутками, а на дороге с этой частью парка часто паркуются фуры — вероятно, именно они и стали источником мусора. Зеленоградской администрации надо что-то делать — для начала просто убрать мусор. А затем принять меры, чтобы он снова не появился — например, установить камеры наблюдения и предупреждающие таблички.