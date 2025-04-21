В Москве запущен пилотный проект, который позволяет водителям в режиме реального времени видеть сигналы светофоров прямо в навигаторе. Он синхронизируется с интеллектуальными светофорами города и отображает, какой сигнал горит на ближайшем перекрёстке и сколько секунд осталось до его смены. Данные отображаются только по тем светофорам, которые находятся на маршруте движения пользователя, чтобы избежать путаницы.

Новый сервис — совместная разработка Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и геосервиса 2ГИС. По мнению разработчиков, новая функция сделает движение более равномерным: водитель сможет заранее снизить скорость, если видит, что зелёный скоро закончится. В «Яндексе», где ведётся работа над аналогичным сервисом, отмечают, что такие технологии помогут точнее прогнозировать маршрут и «поймать» зелёную волну. В перспективе их планируют использовать и в сервисах такси.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают как плюсы, так и потенциальные риски технологии. С одной стороны, это шаг к цифровизации транспортной системы и повышению прозрачности работы светофоров. С другой — есть опасения, что водители будут отвлекаться на экран навигатора. Также упоминается, что таймеры на светофорах могут провоцировать рискованное поведение, особенно если водитель пытается «проскочить» на #мигающийзеленый (Зеленоград помнит!).

Сейчас функция работает на ряде московских улиц всего на нескольких московских улицах. Масштабирование проекта зависит также от готовности инфраструктуры: в Москве установлено 63 тысячи светофоров, и только около тысячи работают в «умном» режиме, анализируя трафик с помощью датчиков и адаптируя циклы в зависимости от дорожной ситуации.