«При посещении площадок с ребёнком просим вас осматривать территорию на наличие подозрительных предметов, ям и других опасных факторов. Проверить хотя бы визуально целостность и исправность конструктивных элементов. Особое внимание уделить состоянию футбольных ворот. Небезопасные элементы попытаться обезопасить и незамедлительно сообщить нам», — говорится в памятке, опубликованной «Жилищником»

Советы разумные — родители действительно должны быть внимательными. Но ежедневный контроль за безопасностью — обязанность самого «Жилищника».

Четыре года назад префектура обновила правила безопасности детских площадок. Основная ответственность возложена именно на «Жилищник»: его сотрудники обязаны ежедневно осматривать площадки и вести журнал проверок.

Но если пройтись по многим детским и спортивным площадкам Зеленограда, становится ясно: про распоряжение префекта там давно забыли. По инструкции, при осмотре обнаружены дефекты, которые могут влиять на безопасность, они должны «незамедлительно» их устранять.

Но кто непосредственно должен проводить эти осмотры и по какому регламенту — непонятно: в распоряжении префекта это не уточнялось. Видимо, «Жилищник» решил, что делать это должны сами родители.