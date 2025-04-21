Специально сконструированная модульная велосипедная трасса появилась здесь несколько лет назад. Она была разработана для катания не только на велосипедах ВМХ, но и на роликах, самокатах, скейтбордах. Трасса подходила и для новичков, и для опытных райдеров.
Причина демонтажа неизвестна: в управе оперативно не ответили на запрос «Зеленоград.ру». По словам одного из наших читателей, пообщавшегося с рабочими на месте, задачи оборудовать новый памп-трек не стоит.
«Нам сказали: нужно демонтировать. Здесь будет просто пустая площадка», — передал со слов рабочих один из читателей.
«Выглядела так, будто её ставили ещё во времена мамонтов», — прокомментировала местная жительница, проходившая мимо.
«По всей площадке стекла, мусор, песок, экскременты. Эту площадку никто никогда не прометает и не убирает. А если ребёнок упадёт в эти стекла?» — сообщил в марте на портал «Наш город» местный житель Денис и добавил, что заниматься спортом здесь невозможно — его облюбовали жители для прогулок с собаками и с детьми. Тогда «Жилищник» быстро отчитался об уборке мусора. А теперь убрали и саму площадку.
Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру, чтобы выяснить, что будет на этом месте.