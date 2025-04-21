Специально сконструированная модульная велосипедная трасса появилась здесь несколько лет назад. Она была разработана для катания не только на велосипедах ВМХ, но и на роликах, самокатах, скейтбордах. Трасса подходила и для новичков, и для опытных райдеров.

Причина демонтажа неизвестна: в управе оперативно не ответили на запрос «Зеленоград.ру». По словам одного из наших читателей, пообщавшегося с рабочими на месте, задачи оборудовать новый памп-трек не стоит.

«Нам сказали: нужно демонтировать. Здесь будет просто пустая площадка», — передал со слов рабочих один из читателей.

«Выглядела так, будто её ставили ещё во времена мамонтов», — прокомментировала местная жительница, проходившая мимо.