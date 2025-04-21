Перепланировку в квартире согласовать стало проще — меньше бумажной волокиты и беготни 21.04.2025 ZELENOGRAD.RU

В Москве упростили порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах. Изменения касаются, в первую очередь, удобства самих жильцов: теперь быстрее, понятнее и без необходимости лишний раз ходить по инстанциям.

Срок согласования перепланировки сократился с 30 до 20 рабочих дней. А главное — после оформления акта о завершённой перепланировке жителям больше не нужно самим идти в Росреестр: теперь всё автоматически передаётся между ведомствами.

Также расширился список работ, которые можно согласовать в упрощённом порядке, без проекта — достаточно эскиза. Например, в этот перечень вошла заделка ненужного проёма в несущей стене. Это не избавляет от соблюдения норм безопасности, но избавляет от лишней бюрократии.

Подать заявление теперь проще: на портале мэрии появился специальный сервис с наводящими вопросами, который помогает сориентироваться и подать нужный тип заявки. Бумажные документы больше не нужны — всё делается онлайн, без визитов в МФЦ.

При этом важно помнить, что есть работы, которые согласовать нельзя ни при каких условиях. Например, нельзя переносить радиаторы на балкон, увеличивать нагрузку на несущие конструкции или разбирать их, штробить плиты перекрытия, менять форму окон. Всё это может повлиять на безопасность дома и не пройдёт согласование.

Перед началом любых работ советуем ознакомиться с актуальными требованиями — это можно сделать на портале мэрии или проконсультироваться с Мосжилинспекцией. Это поможет избежать штрафов, отказов в регистрации недвижимости и дополнительных затрат на восстановление квартиры к исходному виду.

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