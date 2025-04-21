С неровностями столкнулся и корреспондент «Зеленоград.ру» — он потерял равновесие при переходе. Особенно опасны такие участки для пожилых людей и детей. Будьте осторожны!

Жители жалуются на опасный настил не впервые. Два года назад «Зеленоград.ру» уже писал, что деревянная набережная начала разрушаться всего через четыре года после масштабной реконструкции. Одна из жительниц получила травму, провалившись в дыру в настиле. Тогда, после дождливой осени, доски местами почернели, вспучились и начали торчать краями. Особенно заметна проблема у Дендропарка — настил там часто влажный и скользкий, в тени деревьев он долго не высыхает.

В «Жилищнике» говорили, что разбухание древесины от влаги — естественное свойство материала, и пообещали «усилить контроль». Гарантия на реконструкцию, завершённую в 2019 году, уже закончилась. А почему в проекте стоимостью более двух миллиардов рублей сразу не использовали более долговечные материалы — до сих пор остаётся вопросом.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос и выяснит, когда планируют ремонт — вернёмся с ответом.