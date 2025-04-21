Михаил Мирн (@MichaelMirn) заметил интересное граффити на заброшенной территории коттеджного посёлка «Кутузовская слобода» — работа попала в кадр в нашем недавнем обзоре. Ему настолько понравилось изображение, что он специально заехал на место, сфотографировал портрет крупным планом и даже попытался его восстановить.

По словам Михаила, это — пример настоящего уличного искусства. Он обратил внимание на проработку деталей: световые блики на волосах, текстуру ткани на головном уборе, общее чувство объёма. Особенно жалко, что был испорчен один из глаз — «душа работы».

Михаил предположил, что рисунки, скорее всего, были конкурсными: художники сделали работу, сфотографировали и ушли, не защищая её от вандалов. Один из рисунков — по его словам, более яркий и цветной — уже безвозвратно испорчен. Второй — тот самый, что запечатлён на фото — ему удалось частично очистить от краски и мусора.

«Очень жаль, что такие работы не сохраняются, — говорит Михаил. — Хотел бы я знать, кто автор».

Теперь граффити в «Кутузовской слободе» живёт второй жизнью — благодаря внимательному взгляду и стараниям неравнодушного горожанина. Хотя на этом месте планируется новое строительство и стену с граффити, вероятно, снесут — хотя бы несколько месяцев она простоит в обновленном виде и сохранится на фотографии.