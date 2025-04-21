Один час — 350 рублей, два — 600, весь день — 900. Дополнительно берут залог. Прокат работает ежедневно с 11:00 до 20:00.

Для сравнения, разовая аренда электровелосипеда «Велобайк» стоит пять рублей за минуту — уже со второго часа аренда на площади обойдётся дешевле.

В будущем здесь планируют сдавать в аренду ролики, мячи и ракетки для тенниса, бадминтона и пинг-понга.