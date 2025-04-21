Разрушенную усадьбу знаменитого историка Василия Татищева в деревне Болдино, от которой ещё недавно почти ничего не осталось, восстанавливают уже два года. За это время многое изменилось: укреплены стены главного дома, расчищена территория (борщевик побеждён!), высажены первые восемь тысяч деревьев будущего фруктового сада.
Следующий этап — реставрация фасадов главного дома, которую планируют завершить до конца 2025 года.
Сейчас стартовал дополнительный сбор средств на платформе Planeta.ru. Его цель — привлечь минимум один миллион рублей на продолжение работ. И за вклад здесь можно получить не просто благодарность, а символическое участие в будущем усадьбы. В числе вознаграждений:
- ваш кирпич в стене главного дома — 500 рублей
- именная роза в цветнике перед домом — 2000
- именная табличка на дереве в фруктовом саду — 5000
- ужин в историческом стиле XVIII века на берегу водоёма — 200 тысяч
- бронзовая копия памятника Татищеву — 500 тысяч
- именное упоминание на мемориальной доске — 5 млн
Осенью рядом с усадьбой уже открыли «Аллею правителей России» с 43 бронзовыми бюстами, среди которых князь Рюрик и Екатерина II — исторические фигуры, описанные Татищевым, а также более поздние правители, такие как Борис Ельцин.
В 2025 году планируют построить дорогу до усадьбы от Ленинградского шоссе. Объект находится между Солнечногорском и Клином, добраться из Зеленограда на машине можно примерно за час.
Основные реставрационные работы планируют завершить к 2026 году. К этому времени усадьба станет полноценным культурным пространством: с музейными залами, парком, интерактивной экспозицией и местом для мероприятий.