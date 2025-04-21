Осенью рядом с усадьбой уже открыли «Аллею правителей России» с 43 бронзовыми бюстами, среди которых князь Рюрик и Екатерина II — исторические фигуры, описанные Татищевым, а также более поздние правители, такие как Борис Ельцин.

В 2025 году планируют построить дорогу до усадьбы от Ленинградского шоссе. Объект находится между Солнечногорском и Клином, добраться из Зеленограда на машине можно примерно за час.

Основные реставрационные работы планируют завершить к 2026 году. К этому времени усадьба станет полноценным культурным пространством: с музейными залами, парком, интерактивной экспозицией и местом для мероприятий.