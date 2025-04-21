В подъездах корпусов 2024 и 2034 заработали постаматы для доставки заказов из маркетплейсов — хотя согласия собственников на это не было. Общие собрания жильцов (ОСС), где должны были утвердить установку оборудования, не состоялись из-за отсутствия кворума.
Тем не менее постаматы работают: жители сообщили «Зеленоград.ру», что терминалы действительно стоят в подъездах (на фото), а в приложении Wildberries можно выбрать их для доставки (на карте).
Инициатором установки выступил «Жилищник». Именно он запускал процедуру ОСС, но при этом официально подтвердил «Зеленоград.ру»: ни одно собрание не признано состоявшимся. Пока всё это выглядит так, что постаматы поставили незаконно. Выясним это и вернемся с ответом.
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