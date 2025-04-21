Тем не менее постаматы работают: жители сообщили «Зеленоград.ру», что терминалы действительно стоят в подъездах (на фото), а в приложении Wildberries можно выбрать их для доставки (на карте).

Инициатором установки выступил «Жилищник». Именно он запускал процедуру ОСС, но при этом официально подтвердил «Зеленоград.ру»: ни одно собрание не признано состоявшимся. Пока всё это выглядит так, что постаматы поставили незаконно. Выясним это и вернемся с ответом.