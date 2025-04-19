Трёхэтажное здание общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров появится напротив дома 18 на Трёхсвятской улице (на схеме участок отмечен желтым). В детсаду откроется одна ясельная группа (до 3 лет) и группы для всех остальных возрастов до школы. Всего — 12 групп. Режим работы — полный день.

На первом этаже, по требованиям, разместят ясельную группу, а также медицинские кабинеты и помещения для детей с ограниченной мобильностью. Каждая группа будет иметь собственную раздевалку, игровую, спальню, туалет и буфетную. В здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, постирочные, методкабинеты, логопедический кабинет и кухня.

Проект должен учитывать доступность для маломобильных детей — с нужной шириной проёмов, возможностью разворота коляски, доступом к санузлам. Также запланирована небольшая площадка для посадки-высадки пассажиров и парковки.

Начальная цена всех работ — почти 674 млн рублей. Они финансируются из бюджета Московской области по программе развития социнфраструктуры. Строительство займёт несколько лет — завершение намечено на 2027 год.