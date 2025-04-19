Помимо сбора мусора, красили лавочки и ограждения, чинили детские и спортивные площадки, граблями прочёсывали газоны. Сейчас осталось только вывезти мешки с мусором.

В некоторых дворах жители вышли на уборку сами — не по указанию «Жилищника», а возле своих подъездов. Теперь они просят коммунальщиков забрать мусор: «Только, пожалуйста, не подгребайте его под деревья и не маскируйте землёй — деревьям этот мусор не нужен», — написали в «Жилищник» жители одного из домов.

Следующий субботник запланирован через неделю, 26 апреля.