Большинство участников — организованные сотрудники зеленоградских предприятий и учреждений. В каждом районе выбрали ключевые точки для уборки: обочины Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе, улицу Радио, дороги Восточной коммунальной зоны, территорию у Алабушевского моста, Южную промзону, Пушкинский сквер в 8-м микрорайоне, зону у Верхнего Каменского пруда и роддома.
Помимо сбора мусора, красили лавочки и ограждения, чинили детские и спортивные площадки, граблями прочёсывали газоны. Сейчас осталось только вывезти мешки с мусором.
В некоторых дворах жители вышли на уборку сами — не по указанию «Жилищника», а возле своих подъездов. Теперь они просят коммунальщиков забрать мусор: «Только, пожалуйста, не подгребайте его под деревья и не маскируйте землёй — деревьям этот мусор не нужен», — написали в «Жилищник» жители одного из домов.
Следующий субботник запланирован через неделю, 26 апреля.