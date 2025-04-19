Хлудов добавил, что жители и без ввода платных парковок хотели закрыть свои дворы, а здесь АМПП готов организовать установку шлагбаумов «без всяких кадастровых работ, без согласования проектов, за счет города».



Второй участок платной парковки — Южная промзона. Хлудов описал эту зону так: «Там где располагается Ангстрем, МИЭТ, бесплатная парковка со стороны Ангстрема, которая идет дальше вниз — в сторону Озерной аллеи, там, где раньше стояла памятник Ленина, и вдоль Озерной аллеи».



Эти платные парковки суммарно на 420 машиномест планируют сделать уже в 2025-м году. Схемы в этой публикации приблизительны — составлены по словесному описанию.



Точная схема не опубликована, но департамент транспорта рассказал об этих планах префектуре. Больше пока об этом никому не говорят: ни жителям, ни организациям, расположенным в Южной промзоне.



Депутаты района Старое Крюково уже единогласно одобрили эти планы.