В пятницу около девяти вечера два десятка человек на разной мототехнике шумно проехали по городу. Некоторые ехали на заднем колесе, создавая риски для других участников движения.

Для жителей Центрального проспекта и других зеленоградских магистралей это давно не новость. Такие заезды под их окнами происходят регулярно. Когда бездействуют власти в дело вступают «народные мстители» — один из них слепил проезжающих мотоциклистов лазером. По некоторым данным, его поймали и побили.

Власти, похожу, ждут появления в Зеленограде камер для контроля шумного транспорта. Но когда это произойдет, неизвестно. Пока что камера-шумомер прошла сертификацию, но ещё предстоит установить предельный уровень шума и внести изменения в административный кодекс, чтобы штрафовать нарушителей.