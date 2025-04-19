«Жилищник» объявил о старте акарицидной обработки «с искренней заботой о жителях и их питомцах». Но настоящая забота — это заранее опубликовать расписание и участки, где будут использовать опасные химикаты.

Ситуация повторяет прошлогоднюю: о начале «химической атаки» узнавали, встречая людей в костюмах химзащиты либо из телеграм-чатов «Жилищника» — за несколько минут до начала обработки.

Химикаты опасны — рабочие не церемонились, прогоняя людей с дороги. Их токсичность подтверждал и сам «Жилищник». В своих сообщениях компания писала:

«Просьба по возможности ограничить пребывание на детских площадках, газонах и в парковых зонах до следующего дня, воздержаться от выгула животных, а при встрече с людьми в защитных костюмах — незамедлительно уходить в противоположную сторону».