Батуты на детских площадках в парке Победы начали ломаться ещё в 2020 году — всего через год после установки. Рвалась сетка, ржавели и вылетали пружины. Отремонтировать их по гарантии подрядчик отказался: заявил, что батуты сломали сами пользователи — «прыгали как попало», а значит, это вандализм.
Теперь «Жилищник» решил совсем отказаться от батутов. Ссылаются на то, что купить новые для замены нельзя, так как эта модель снята с производства. Ямы засыпали, а на их месте установили качалки.
Но и с качалками не всё просто. Они выглядят как уже бывшие в использовании: облезлая краска, заедающие механизмы. Почти все качалки обмотаны сигнальной лентой — на них нельзя кататься.
«Мы расстроены, что убрали батуты. Дети выстраивались в очередь, чтобы на них попрыгать», — рассказала мама Виктория. Она также упомянула, что и тарзанка на площадке регулярно выходит из строя. Сейчас она работает.
В управляющей компании говорят, что покрасят качалки и восстановят резиновое покрытие, как только температура станет стабильно выше +10°. Но подходящая погода держалась больше недели, а пока покрасили только лавочки. Запах краски на площадке до сих пор сильный — неудивительно, что детей там почти нет.
В целом, большая и малая детские площадки в парке Победы требуют обновления и постоянного контроля. Сейчас там — облезлые конструкции и лавочки, ржавые металлические и прогнившие деревянные элементы.