Теперь «Жилищник» решил совсем отказаться от батутов. Ссылаются на то, что купить новые для замены нельзя, так как эта модель снята с производства. Ямы засыпали, а на их месте установили качалки.

Но и с качалками не всё просто. Они выглядят как уже бывшие в использовании: облезлая краска, заедающие механизмы. Почти все качалки обмотаны сигнальной лентой — на них нельзя кататься.