Сейчас участок пустой, огорожен забором. Его площадь — 3,5 тысячи квадратных метров. За три года инвестор должен построить промышленное здание площадью не меньше 5300 кв. м.

Участок выставлен на торги. Начальная цена аренды — символический 1 рубль. Чтобы получить право арендовать землю за такую сумму, нужно доказать социальную значимость проекта.

Это часть городской программы поощрения инвесторов. В рамках неё город заранее готовит градостроительные документы и участок под строительство — чтобы сократить сроки согласования и быстрее начать работы.

Победителя торгов определят в середине мая.