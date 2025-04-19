В выходные 19 и 20 апреля изменяется движение электричек МЦД-3, Ленинградского и Казанского направлений:
- Часть электричек сокращены от/до Сходни, Химок, Люберец и Быково
- Ряду электричек изменено время и набор остановок
- Интервал поездов на МЦД-3 увеличен до 20 минут, а 20 апреля с открытия движения до 20:00 — до 20-40 минут.
Список отмененных поездов опубликован на сайте МТППК. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры на станции Крюково.
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