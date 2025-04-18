Официальное открытие станции запланировано на 1 мая, но уже в эти выходные она будет работать в пробном формате — с 11:00 до 19:00, сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» работники станции.

В прокате — лодки (двух-, трёх- и четырёхместные), катамараны (малый, большой и «Бентли»), SUP-доски, а также электро- и веломобили, другие аттракционы.

Актуальный прайс — на фото.