Официальное открытие станции запланировано на 1 мая, но уже в эти выходные она будет работать в пробном формате — с 11:00 до 19:00, сказали корреспонденту «Зеленоград.ру» работники станции.
В прокате — лодки (двух-, трёх- и четырёхместные), катамараны (малый, большой и «Бентли»), SUP-доски, а также электро- и веломобили, другие аттракционы.
Актуальный прайс — на фото.
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