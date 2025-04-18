При этом не стоит забывать, что никакие двери не сделают вокзал комфортным зимой. В здании забыли сделать отопление, поэтому зимой там холодней, чем на улице.

Неделю назад «Зеленоград.ру» начал общественную кампанию, цель которой — оборудовать вокзал полноценным отоплением. За это время под этим требованием к РЖД и мэрии подписалось более трёхсот зеленоградцев.

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