Благодаря этому на станции увеличится воздухообмен, будет комфортно даже в жару — на выходных воздух прогреется до +25.
При этом не стоит забывать, что никакие двери не сделают вокзал комфортным зимой. В здании забыли сделать отопление, поэтому зимой там холодней, чем на улице.
Неделю назад «Зеленоград.ру» начал общественную кампанию, цель которой — оборудовать вокзал полноценным отоплением. За это время под этим требованием к РЖД и мэрии подписалось более трёхсот зеленоградцев.
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