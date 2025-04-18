До этого Роспотребнадзор регистрировал укусы только в Подмосковье или в московских лесопарках.

После зафиксированных случаев Роспотребнадзор выдаёт предписание на проведение акарицидной обработки — химической обработки травы и кустарников от клещей и их личинок.

В прошлую весну первые укусы фиксировались только в конце апреля, но в этом году сезон начался почти на месяц раньше. Уже в начале апреля в Подмосковье зарегистрировали более 250 обращений по поводу укусов — на порядок больше, чем год назад. Причина — тёплая бесснежная зима и ранняя оттепель.

Клещевого энцефалита в ближайшей Подмосковье нет, но часть клещей заражены боррелиями — возбудителями болезни Лайма. К примеру, из исследованных на прошлой неделе в Москве клещей 3% оказались заражены. Но в Подмосковье доля зараженных клещей гораздо выше — 20%.

Когда начнутся профилактические обработки от клещей в Зеленограде — пока не сообщается. В прошлом году химикатами обрабатывали даже дворы.

Чтобы избежать укуса клеща, соблюдайте простые правила: