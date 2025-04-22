До этого была другая проблема — пересчитывали бюджет. В итоге контракт на строительство 20-этажного дома заключили только в декабре. Но теперь Федеральная служба исполнения наказаний в одностороннем порядке расторгла контракт. Причина — подрядчики не успели сдать в срок ряд работ: не сделали рабочую документацию, не вырубили деревья и кусты, не устроили фундамент и подвал. Какие проблемы возникли у подрядчика, неизвестно.

Между тем, территория между улицами Панфилова и Гоголя огорожена, бытовки поставлены, видна перекопанная земля. Но всё это было и зимой.

На этом месте раньше стояли два кирпичных двухэтажных дома 1954 года постройки. В них жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения и следственного изолятора. С временем их расселили, а старые дома снесли пять лет назад.

Когда возобновится строительство дома, пока непонятно — теперь должен быть объявлен новый конкурс для поиска подрядчика.