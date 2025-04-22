На прошлой неделе рабочие готовили фундамент для мемориальных плит, а на этой запланирован их монтаж. Важно также, что на «Штыках» будет одна пустая табличка и место для новых — чтобы добавлять новые имена. На пустой будет написано «А также неизвестные солдаты», соответственно, имён пока не будет.

Много лет памятник советским солдатам и офицерам, павших в боях за Москву в 1941—1942 годах был безымянным.. Поставить на него мемориальные таблички решили еще в позапрошлом году. Тогда планировалось увековесить имена павших на 16 мемориальных досках — это красноармейцы, лейтенанты, сержанты 354-й стрелковой дивизии, 20-й горно-кавалерийской дивизии, 7-й гвардейской стрелковой дивизии и других войсковых соединений.

Имена погибших в 1941 году солдат стали известны благодаря огромной работе, проделанной краеведом, историком, старожилом Крюково Александрой Николаевной Васильевой. В 2023 году мы опубликовали обновленный список погибших. Самым молодым в нём — младшему сержанту Данильчуку, лейтенанту Булыгину, красноармейцу Разуеву — было всего 20 лет. Самому старшему — красноармейцу Носулю — 45.

Удалось установить 378 имен и званий бойцов, 281 из них официально подтверждены, сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов. По остальным продолжаются архивные исследования. Полный список солдат и офицеров был передан в музей Матушкино. Префектура сообщает, что будут увековечены имена 272-х солдат и офицеров. По данным Титова, в братской могиле под памятником покоятся останки не менее 800 защитников Москвы, большинство из которых безымянные.

Кроме того, на мемориале появится табличка с информацией о том, что прах Неизвестного солдата из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе был торжественно перенесён к Кремлёвской стене в Александровском саду.