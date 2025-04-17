Подготовка к ремонту вокруг пляжа началась в конце марта — тогда ограждений не было вовсе.

«В ближайший месяц мы будем активно заниматься подготовкой дорожно-тряпичной сети для обустройства новых дорожек», — рассказывал тогда корреспондент «Зеленоград.ру» директор инженерной службы района Савелки Дмитрий Кашенин. По его словам, если не возникнет проблем с поставщиками, возможно, удастся закончить благоустройство раньше срока.

Именно дорожки вдоль пруда нужны жителям круглый год — и они продолжают по ним ходить, несмотря на ремонт и ямы.

«Я каждое утро здесь бегаю. Качество дорожек и раньше оставляло желать лучшего», — говорит Марина, которая продолжает тренироваться даже во время ремонта.