Пешеходная дорожка и несколько деревьев исчезли на Георгиевском проспекте в результате прошлогоднего благоустройства 17.04.2025 ZELENOGRAD.RU

На это обратил внимание местный житель Михаил: «Одна из пешеходных дорожек в сторону моста перед хосписом просто растворилась, ее заровняли глиной», — рассказал он «Зеленоград.ру».

Дорожка действительно была — её отчётливо видно на картах Яндекса. Рядом с этим местом сделали карман с одинокой лавочкой. По мнению Михаила, «это способ прикрыть появившийся неестественный зигзаг». Впрочем, для пожилых людей лавочка не помешает — возможностей для отдыха вдоль Георгиевского проспекта не так много.

Кроме дорожки, пропали и деревья. По словам Михаила, вдоль участка дороги в 20-м микрорайоне они росли через каждые несколько метров росли деревья. На второй фотографии — сохранившиеся деревья.

«Эти деревья „прикрыла“ остановка, у других не было шансов — по газонам гоняли тракторы. А ведь это был многолетний труд людей, каждое дерево приживалось по несколько лет. Говорили, что будет защита от шума дороги, а в результате оставили голую землю», — добавляет Михаил.

«Зеленоград.ру» отправит запрос заказчику работ, чтобы выяснить, куда пропала пешеходная дорожка, и будут ли восстанавливать деревья.

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