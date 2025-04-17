На это обратил внимание местный житель Михаил: «Одна из пешеходных дорожек в сторону моста перед хосписом просто растворилась, ее заровняли глиной», — рассказал он «Зеленоград.ру».

Дорожка действительно была — её отчётливо видно на картах Яндекса. Рядом с этим местом сделали карман с одинокой лавочкой. По мнению Михаила, «это способ прикрыть появившийся неестественный зигзаг». Впрочем, для пожилых людей лавочка не помешает — возможностей для отдыха вдоль Георгиевского проспекта не так много.