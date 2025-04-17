Неизвестный ослепляет мотоциклистов мощной лазерной указкой. Об этом «Зеленоград.ру» сообщил участник одного из городских мото-чатов. По его словам, водители на несколько секунд теряют зрение — это может привести к аварии. Известно минимум два случая — они попали на видео.

О подобные случаях (реальных или обсуждаемых) время от времени сообщают из других городов. Лазер направляют в лицо мотоциклистам или автомобилистам якобы в попытке «проучить» за громкий звук или стиль вождения.

Такие действия могут подпадать под уголовную статью о «приведении в негодность транспортных средств» (статья 267). Или просто как хулиганство — тогда уголовная ответственность наступает, если причинён серьёзный вред здоровью.

Найти нарушителя, возможно, будет несложно: он, судя по всему, не особенно прячется, а большая часть Центрального проспекта и окрестностей попадает в зону действия камер наблюдения.