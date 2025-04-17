Пекарня «Булонже» в корпусе 360А — необычный кулич на сливочном масле с цукатами апельсина, вишни и клюквы, с глазурью из маршмеллоу стоимостью 1390 рублей за 400 г. Также по предзаказу можно купить пирожное в виде милого цыпленка с хрустящей песочной основой, кремом манго-маракуйя, хрустящего слоя с вафельной крошкой и кокосовой стружкой, конфи с кусочками манго, кокосового мусса, и всё это в шоколадной глазури за 590 рублей.