Что предлагают к Пасхе зеленоградские пекарни и кондитерские 17.04.2025 ZELENOGRAD.RU

В пекарне «Ватруш» в корпусе 514 — творожные и обычные куличи от 125 до 610 рублей, в зависимости от размеров. Шапочка из глазури имитирует яйцо — белок (глазурь) и желток в виде птички. Также в пасхальном ассортименте фирменный крендель за 75 рублей и кексы (морковные, творожные, с цукатами, изюмом) по 90 рублей.

Пекарня «Дон батон» на Новокрюковской, 7 — куличи с разными вкусами: с изюмом, шоколадом, цукатами от 149 до 549 рублей. Самый популярный творожно-миндальный — 649 рублей за 550 г. Все куличи можно продегустировать перед покупкой. В ассортименте есть и яркие прянички.

Кондитерская «Кусочек счастья» в корпусе 1818 — обычные и творожные куличи от московского поставщика «Хочу-Хочу» и фирмы «Паритет» из Наро-Фоминска. По словам владелицы, кремлевские куличи заказывали еще в январе, сейчас их уже нигде нет. А в кондитерской на них большой спрос. Стоимость от 120 до 750 рублей( килограммовый).

В кондитерской «Ангел» в корпусе 1204 — куличи собственного производства с глазурью или сахарной пудрой и миндальными лепестками. В наличии творожные с изюмом и курагой, и обычные — от 169 до 460 рублей. Также в ассортименте шоколадные яйца, пасхальные пряники, конфеты. Есть и продукция от фирмы «У Палыча»: куличи от 210 до 1698 рублей, печенье пасхальное с тремя тюбиками для раскрашивания — 750 рублей, рулет — 579 рублей.

Пекарня «Булонже» в корпусе 360А — необычный кулич на сливочном масле с цукатами апельсина, вишни и клюквы, с глазурью из маршмеллоу стоимостью 1390 рублей за 400 г. Также по предзаказу можно купить пирожное в виде милого цыпленка с хрустящей песочной основой, кремом манго-маракуйя, хрустящего слоя с вафельной крошкой и кокосовой стружкой, конфи с кусочками манго, кокосового мусса, и всё это в шоколадной глазури за 590 рублей.

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