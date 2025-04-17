С 17 апреля все прокатные самокаты в Зеленограде, по всей Москве и области ездят не быстрее 20 км/ч. Такое ограничение ввели операторы Whoosh, Яндекс Go и «Юрент». В компаниях говорят, что это пилотный проект — в течение месяца будут смотреть, как эта мера повлияет на аварийность и комфорт на тротуарах для всех — самокатчиков и пешеходов.

В компании Whoosh пояснили, что большинство пользователей и так ехали со скоростью 17-20 км/ч. Но были и те, кто разгонялся слишком сильно — из-за них возникали аварии и конфликты с пешеходами. Новый лимит технически не даст разогнаться быстрее.

В «Юренте» тоже говорят, что снижение скорости не скажется на времени поездки: по их данным, средняя скорость на тротуарах и так держалась в пределах 20 км/ч. Правда, при снижении максимальной скорости упадёт и средняя.

Ограничение в 20 км/ч действовало в Зеленограде в самом начале сезона, но без официальных анонсов и как временная мера. Тогда представители сервисов говорили разное: кто-то ссылался на безопасность, кто-то — на плохую погоду. Ограничение исчезло через несколько дней.

Возможно, нынешнее ограничение — продолжение эксперимента, который в 2024 году провели на территории от ТТК до МКАД. Там скорость тоже снизили с 25 до 20 км/ч, и по итогам число ДТП с участием самокатов упало почти в два раза.

За постоянное снижение скорости самокатов до 20 км/ч высказались около 80% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе. Правда, большинство сторонников этой меры самокатами не пользуются.