Ели, сосны, клёны, берёзы, липы, ивы и яблони — всего более 1200 деревьев — посадили на зеленоградской площадке Технополиса «Москва».
Работы прошли в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Площадка «Алабушево» — часть территории Зеленограда, где в начале войны проходила линия обороны Москвы. Битва за столицу стала одним из крупнейших сражений и закончилась первым серьёзным поражением немецкой армии.
В «Технополисе» к годовщине Победы также проводят тематические выставки, планируют встречи с ветеранами и возложения цветов к мемориалам.
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