Во время реконструкции дорог в Зеленограде теперь делают узкие пешеходные дорожки между парковками и тротуарами — для тех, кто выходит из машины. Раньше на таких участках приходилось идти либо по проезжей части, либо месить грязь по газону.
Теперь появилась безопасная полоса — по ней можно дойти до тротуара, не нарушая правила и не пачкая обувь.
На фото — строящаяся дорога в 3-м микрорайоне. Такие же дорожки уже появились на Каштановой аллее и в других местах. Похоже, эта практика становится повсеместной. Решение простое, но полезное. Осталось не забывать чистить эти тротуарчики зимой — когда они особенно нужны.
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