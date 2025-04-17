Впереди колонны по улице Андреевка двигался ретро-автомобиль с громкоговорителями на крыше, за ним — современные пожарные машины, включая автолестницу.

Таким образом, вероятно, отметили старую дату профессионального праздника, установленную в советское время, когда День пожарной охраны отмечался 17 апреля — в этот день в 1918 году Владимир Ленин подписал декрет о создании государственной пожарной службы.

Но в 1999 году праздник перенесли на 30 апреля — в память о «Наказе о градском благочинии», изданном царём Алексеем Михайловичем в 1649 году. Но многие по-прежнему чтут советский праздник.