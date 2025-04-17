Вечером 16 апреля Москва встала: пробки достигли 8 баллов. Перекрывали движение на ключевых магистралях, заторы тянулись до МКАД. В это же время спрос на самокаты с 18 до 21 часа вырос на 200% по сравнению с аналогичным временем в среду.

«Самокаты помогли тысячам москвичей не стоять в пробках», сказали в сервисе проката «Юрент».

В Зеленограде пробок не было — но идея работает и здесь. Например, доехать сегодня утром на самокате от самой дальней точки района Крюково до станции можно за 11 минут. Автобус по тому же маршруту (от корпуса 1624) идёт 16 минут. На машине — около 9 минут, но с учётом поиска парковки времени может уйти больше.

Самокат — не для всех и не всегда. Но когда погода позволяет, а расстояние — в пределах района, он может быть реальной альтернативой: быстрее и без толкотни.