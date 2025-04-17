«Мы не на тракторе по лесу ездим!» Жители просят отсыпать дорожку — им отказывают 17.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Тропу между 9-м и 12-м микрорайонами испортили техникой — она вся в колеях. Жители просят отсыпать её гравием, чтобы можно было нормально ходить в любую погоду, но получили отказ: место считается «охраняемым ландшафтом».

Жительница Марина пожаловалась на портал «Наш город»: по её словам, дорожку разбили коммунальщики. «Мало того, что столько лет не могут отсыпать дорогу мелким гравием, так теперь её полностью разворотили! Мы не на тракторе ездим по лесу, а пешком ходим!» — написала она.

Кто именно ездил по дорожке и зачем, в ответе не указали. Зато сообщили, что тропинка якобы «сформирована исторически» и является частью естественного ландшафта. А значит, засыпать её гравием нельзя — это якобы повредит экосистеме. Колеи от техники, судя по всему, вреда не наносят.

При этом правила, на которые ссылаются «Автодороги ЗелАО», касаются зелёных насаждений в целом — а не статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ), к которой относится эта территория. Недавно в статусе лесопарка произошли изменения — теперь там, наоборот, стало проще обустраивать пешеходные дорожки.

Однако чехарда с нормативными документами, передача ответственности за содержание лесопарка от одной организации к другой, похоже, позволяет чиновникам трактовать правила как им удобно.

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