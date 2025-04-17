«Отправляйте фотографии и имена своих бабушек и дедушек, прошедших войну — мы хотим, чтобы наши посетители знали в лицо героев», — попросили в начале апреля в фудмоле Станция на Крюковской площади.
Сегодня их идея реализовалась — возле входа установили стойки с фотографиями, а на веранде — буквы «9 мая».
Сегодня их идея реализовалась — возле входа установили стойки с фотографиями, а на веранде — буквы «9 мая».
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