На высоте около 400 км мыши проведут в невесомости 30 суток. Цель — понять, как микрогравитация и повышенная радиация влияют на живые организмы. Полёт в рамках миссии РАН «Бион-М» №2 запланирован на 2025 год.

Для эксперимента ISBC поставит 500 RFID-шприцов и считывающее оборудование. Чипы бренда VetTag вживят под кожу 75 животным на борту спутника. Ещё 150 особей останутся в наземной контрольной группе.

Уникальный код каждого чипа будет связан с цифровым досье — возраст, состояние, медицинская история. Это позволит учёным автоматизировать сбор информации, исключить путаницу и повысить достоверность данных, критичных для подготовки будущих пилотируемых миссий.

ISBC работает в сфере RFID-технологий больше 20 лет. Это единственный в России производитель чипов для животных с международной сертификацией ICAR. Кроме космоса, их продукция используется в ветеринарии, сельском хозяйстве и городских проектах. Под брендом VetTag выпускаются не только чипы, но и электронные ушные метки, а также NFC-адресники для домашних животных.

У продукции ISBC много применений. Например, из «умной бумаги» со встроенной NFC-меткой мы сделали открытки с пейзажами Зеленограда — отсканировав такую открытку телефоном, можно прочитать статью о месте, изображённом на картине. Купить открытки можно на «Озоне», в салоне красоты «Персона» в «Зеленопарке» и в мастерской декора в ДНП «Зелёная усадьба»