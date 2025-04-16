«Раньше невозможно было попасть к специалистам и на обследования (МРТ, УЗИ), при острой боли окулист и лор принимали без записи, а теперь даже к терапевту не записаться. Мэр говорит, что всё хорошо. Вопрос — в каком округе? А у нас когда будет хорошо?» — пишет жительница Татьяна.

Префектура подтверждает — проблема была. Но считает, что теперь она решена: «Доступность записи была временно снижена из-за сезонного роста заболеваемости. Сейчас приём доступен, ситуация стабилизировалась», — говорится в ответе за подписью зампрефекта Чеботарёва.

Что именно за «рост заболеваемости» привел к сбою — врачей или пациентов — не уточняется. Но из ответа следует, что больница официально заверила префектуру: всё в норме.

Однако на днях та же больница говорила «Зеленоград.ру» обратное: кадровый дефицит сохраняется, поликлиники временно поддерживают врачи стационара, а говорить о полном решении проблемы рано.

Это подтверждается и фактами. Запись к лор-врачам действительно появилась, но к офтальмологу записаться до сих пор невозможно. А приема к терапевту в некоторых поликлиниках можно ждать неделю





? При этом мэр Собянин считает нормой ожидание приема у терапевта — один день, у специалиста — два дня. Год назад он сам докладывал об этом президенту Путину. Получается, от префекта до президента — все считают, что с доступностью врачей в зеленоградском округе Москвы всё в порядке.