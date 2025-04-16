Газоны вдоль пешеходных дорожек перепаханы тракторами — такая картина встречается по всему городу. Одна из причин — на видео с Георгиевского проспекта. Сам трактор аккуратно вписывается в поворот, но у бочки с водой на прицепе ось шире примерно на метр — колесо неминуемо заезжает на газон.

Тракторист это знает, но ничего поделать не может. Его начальник может сколько угодно «проводить беседы о недопустимости нарушений», но проблему это не решит.

Очевидное решение — либо менять технику, либо делать скруглённые примыкания. Это, кстати, будет удобнее и для пешеходов.

На прошлой неделе главный редактор «Зеленоград.ру» отправил письмо префекту Смирнову с просьбой взять проблему под личный контроль.