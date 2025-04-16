Газоны вдоль пешеходных дорожек перепаханы тракторами — такая картина встречается по всему городу. Одна из причин — на видео с Георгиевского проспекта. Сам трактор аккуратно вписывается в поворот, но у бочки с водой на прицепе ось шире примерно на метр — колесо неминуемо заезжает на газон.
Тракторист это знает, но ничего поделать не может. Его начальник может сколько угодно «проводить беседы о недопустимости нарушений», но проблему это не решит.
Очевидное решение — либо менять технику, либо делать скруглённые примыкания. Это, кстати, будет удобнее и для пешеходов.
На прошлой неделе главный редактор «Зеленоград.ру» отправил письмо префекту Смирнову с просьбой взять проблему под личный контроль.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости