ДТП произошло во вторник днем напротив корпуса 1824 — столкнулись два автомобиля, один из которых после этого въехал в остановку. Люди не пострадали, у павильона остановки разбились стекла.
Недавно похожая авария произошла на Железнодорожной улице — там тоже водитель машины въехал в автобусную остановку. Возможная причина — отсутствия контроля и ограничения скорости, поэтому некоторые водители используют эту дорогу в качестве гоночной трассы. В префектуре обещали подумать, как исправить ситуацию на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.
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