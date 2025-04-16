ДТП произошло во вторник днем напротив корпуса 1824 — столкнулись два автомобиля, один из которых после этого въехал в остановку. Люди не пострадали, у павильона остановки разбились стекла.

Недавно похожая авария произошла на Железнодорожной улице — там тоже водитель машины въехал в автобусную остановку. Возможная причина — отсутствия контроля и ограничения скорости, поэтому некоторые водители используют эту дорогу в качестве гоночной трассы. В префектуре обещали подумать, как исправить ситуацию на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.