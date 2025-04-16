Главный товар в магазине на Жилинской 2/1А — манго (от 350 до 390 рублей за кг). Раньше магазин работал в корпусе 1448 и так и назывался — «Манго Зеленоград».
В магазине делают ставку на экзотические фрукты: аннона (2200/кг), гандария (2400), питахайя (1000), лонган (1000), мангустин (1600), джекрут (2700), белая и розовая гуава (1850-1900), саподилла (2100), гранадилла (1200), салак (2400), тамаринд (2800). Иногда привозят дуриан. Поставки — из Вьетнама, Перу, Таиланда, Бразилии, Китая.
Есть и привычные фрукты: ананас (350), яблоки (200), киви (300), авокадо (400), а также дыня из Японии (1700) и арбузы из Вьетнама (1650-1700).
«Мы с мужем по нескольку раз в день приходим в бутик, — рассказала покупательница Евгения. — Я совсем не ем мясо, поэтому в рационе много фруктов. Такие вкусные ела только в Таиланде. А цены тут очень хорошие — на рынке в Сходне я была в шоке».
Скоро появятся овощи — пока есть только кабачки (200) и пекинская капуста (250). Также продают кофе (150-200).
Владелец магазина Виталий планирует открыть ещё несколько точек — в Солнечногорске, Истре и Звенигороде. «Бутик фруктов» работает с 10:00 до 20:00. Доставка по городу — 300 рублей.