«Мы с мужем по нескольку раз в день приходим в бутик, — рассказала покупательница Евгения. — Я совсем не ем мясо, поэтому в рационе много фруктов. Такие вкусные ела только в Таиланде. А цены тут очень хорошие — на рынке в Сходне я была в шоке».

Скоро появятся овощи — пока есть только кабачки (200) и пекинская капуста (250). Также продают кофе (150-200).

Владелец магазина Виталий планирует открыть ещё несколько точек — в Солнечногорске, Истре и Звенигороде. «Бутик фруктов» работает с 10:00 до 20:00. Доставка по городу — 300 рублей.