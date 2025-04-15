Возле ДК рабочие монтируют деревянные домики — шале. По их словам, ярмарка откроется в мае и будет работать до конца сентября.

В префектуре уточнили: шале устанавливают «для торгового обслуживания населения во время праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы». В домиках будут работать буфеты, продавать сувениры, праздничные товары и детские игрушки. Режим работы пока не называют.

Похожие домики ставили к 9 Мая и в прошлом году. Тогда торговля не задалась — помешала очень холодная погода. Но домики не убирали: их огородили «для предотвращения вандальных действий» и планировали использовать для летней ярмарки на постоянной основе.

Мнения читателей «Зеленоград.ру» о том, нужна ли такая ярмарка на Центральной площади, разделились почти поровну (в опросе поучаствовали более 1800 человек).