В «Горизонте» два бассейна: 25 и 10 метров. Здесь доступны как разовые посещения, так и абонементы. Сеансы проходят ежедневно с 7:00 до 22:00 каждые 45 минут, с 13:00 до 13:45 — технический перерыв. Предварительная запись не требуется.

Цены:

Разовое посещение — 450 рублей

По абонементу — 400 рублей

Для детей и студентов — 350/300 рублей

Для детей из многодетных и малообеспеченных семей — бесплатно

Семейные цены (взрослый + ребенок) в разных комбинациях — от 350 за человека.

Кроме того, проводятся групповые и индивидуальные занятия по плаванию.

Для посещения бассейна требуется справка от врача с анализами на энтеробиоз и яйца глист. При первом посещении возьмите с собой паспорт для оформления.

Подробности по телефону 8-499-444-14-78 (добавочный 6260) или на сайте. Адрес: Середниковская улица, дом 5.