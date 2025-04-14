В «Горизонте» два бассейна: 25 и 10 метров. Здесь доступны как разовые посещения, так и абонементы. Сеансы проходят ежедневно с 7:00 до 22:00 каждые 45 минут, с 13:00 до 13:45 — технический перерыв. Предварительная запись не требуется.
Цены:
- Разовое посещение — 450 рублей
- По абонементу — 400 рублей
- Для детей и студентов — 350/300 рублей
- Для детей из многодетных и малообеспеченных семей — бесплатно
- Семейные цены (взрослый + ребенок) в разных комбинациях — от 350 за человека.
Кроме того, проводятся групповые и индивидуальные занятия по плаванию.
Для посещения бассейна требуется справка от врача с анализами на энтеробиоз и яйца глист. При первом посещении возьмите с собой паспорт для оформления.
Подробности по телефону 8-499-444-14-78 (добавочный 6260) или на сайте. Адрес: Середниковская улица, дом 5.
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