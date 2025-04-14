На Центральной площади поставили лавки, чтобы мешать дрифтерам. Получилось не очень 14.04.2025 ZELENOGRAD.RU

Парковка между ДК и префектурой давно привлекает любителей дрифта: громкая музыка и визг шин — всё это мешает жителям, особенно во «Флейте».

В прошлом году городская администрация пообещала принять меры: технические тротуары, «лежачие полицейские» и другие препятствия. Сейчас на парковке появились лавки — три ряда по несколько штук.

Между рядами — около 15 метров, между лавками в ряду — примерно пять. Но при таком раскладе места для разгона и маневров всё ещё хватает. По требованиям к трассам для дрифта нужна ширина от 8 метров — на площади она по-прежнему есть.

«В прошлом году тут часто гоняли. Сейчас реже, но лавочки их точно не остановят — между ними пусто», — говорит прохожий Дмитрий.

Часть горожан подумала, что лавки — для отдыха. Но в днем сесть на них вряд ли получится: почти вся парковка заставлена машинами.

«Странно их поставили: с одной стороны — вроде лавки есть, с другой — только поздно вечером можно на них присесть, и то если гонщиков не будет, — делится ещё один прохожий.

Лавки, возможно, отпугнут кого-то из дрифтеров, но парковка всё ещё подходит для гонщиков.

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