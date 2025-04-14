Между рядами — около 15 метров, между лавками в ряду — примерно пять. Но при таком раскладе места для разгона и маневров всё ещё хватает. По требованиям к трассам для дрифта нужна ширина от 8 метров — на площади она по-прежнему есть.

«В прошлом году тут часто гоняли. Сейчас реже, но лавочки их точно не остановят — между ними пусто», — говорит прохожий Дмитрий.

Часть горожан подумала, что лавки — для отдыха. Но в днем сесть на них вряд ли получится: почти вся парковка заставлена машинами.

«Странно их поставили: с одной стороны — вроде лавки есть, с другой — только поздно вечером можно на них присесть, и то если гонщиков не будет, — делится ещё один прохожий.

Лавки, возможно, отпугнут кого-то из дрифтеров, но парковка всё ещё подходит для гонщиков.