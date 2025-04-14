С понедельника в парке начали наводить порядок после внезапного апрельского снегопада: рабочие собирают остатки снега, укрепляют деревья, сгребают мусор. Пока уборка идёт на верхней аллее — ближе к площади.
На всю неделю обещают по-настоящему весеннюю погоду: без осадков, днём до +20…+23. Самое время выйти на улицу и прогуляться по городу!
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