21 марта мы рассказывали, как тракторист разворотил газоны в парке Победы — то ли не умеет ездить, то ли торопился, то ли его уборочный трактор не подходит для дорожек.

Через неделю префектура отчиталась, что газон восстановлен, а с «ответственными сотрудниками проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил проведения уборочных работ».

Но, похоже, разговорами проблему не решить — спустя несколько дней в том же самом месте трактор снова оставил колею.

Жалобы через «Наш город» не помогают — система отклоняет их с формулировкой «сезонная проблема». Что это за сезон такой, в который допускается разрушение газонов, не совсем ясно.

Редакция «Зеленоград.ру» обратилась к префекту Анатолию Смирнову с просьбой взять под личный контроль хотя бы этот участок — тем более, он, возможно, виден прямо из его кабинета. Может быть, после этого найдётся способ решить проблему не на неделю, а постоянно.