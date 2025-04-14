Пасека расположена в лесопарке около Чудинова пруда. Когда-то здесь была дача лесоторговца, купившего лесной участок у Петра Столыпина, затем Крюковское лесничество, а в 1980 году на участке обосновались пчеловоды-любители. Сейчас территория с ульями огорожена, но скоро может стать доступной для местных жителей.
О благоустройстве пасеки говорили ещё в начале нулевых годов, в 2012-м сделали дорожки, велопарковку и пикниковую зону, а на следующий год начали говорить об «экоцентре». Финальный проект показали горожанам в 2020 году. В планах было отделить зоны пасеки, высадить растения-медоносы, сделать сенсорный сад в виде сот, детские площадки и макет пчелы, построить здание для хранения инвентаря, откачки меда, столярную мастерскую, помещение для зимовки пчел и прозрачный улей. Также планировали очистить Чудинов пруд, укрепить берега и организовать смотровые площадки.
Провести работы планировали в 2021—2023 годах, но к ним даже не приступали. Причина откладывания точно неизвестна, хотя жители задают вопросы регулярно. Глава управы района Наталия Гусева говорит, что сейчас главное препятствие — реорганизации управления природными территориями, из-за которой парк с пасекой и прудом перешел с баланса «Мосприроды» на баланс «Автомобильные дороги ЗеоАО». Однако Гусева говорит, что в нынешнем году пасека может попасть в программу благоустройства «Мой район». Если это произойдет, сами работы могут провести уже в 2026-м году. Будут ли при этом переделывать проект, неизвестно.