Провести работы планировали в 2021—2023 годах, но к ним даже не приступали. Причина откладывания точно неизвестна, хотя жители задают вопросы регулярно. Глава управы района Наталия Гусева говорит, что сейчас главное препятствие — реорганизации управления природными территориями, из-за которой парк с пасекой и прудом перешел с баланса «Мосприроды» на баланс «Автомобильные дороги ЗеоАО». Однако Гусева говорит, что в нынешнем году пасека может попасть в программу благоустройства «Мой район». Если это произойдет, сами работы могут провести уже в 2026-м году. Будут ли при этом переделывать проект, неизвестно.